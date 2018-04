Ein Unbekannter beschädigt Türen

Ein Unbekannter hat in einem Aussiedlerhof in der Eichelsdorfer Straße die Holzhaustüre und eine Holzinnentüre beschädigt. Das geschah in der Zeit vom Donnerstag, 12. April, 14 Uhr, bis Sonntag, 15. April, 13.30 Uhr. Der Schaden an den beiden Holztüren beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei sucht den Täter und bittet um Hinweise. Die Polizei-Inspektion in Haßfurt nimmt unter Telefonnummer 09521/9270 Angaben zu dem Vorfall in Hofheim entgegen.