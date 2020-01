E s ist mehr als bedauerlich, dass wegen ein paar Dutzend Jugendlichen und sogar Kindern, die glauben, nur zugedröhnt und mit viel Alkohol im Kopf Fasching feiern zu können, nun für den Faschingsumzug in Poppenlauer ein großer Aufwand getrieben werden muss. Die Zugänge müssen kontrolliert und dort die Taschen gefilzt werden, um mitgebrachten Alkohol zu konfiszieren. Es ist nicht damit getan, Kontrollstellen an der Hauptdurchgangsstraße einzurichten, denn der Ortsteil hat viele Zugänge. Doch der Umzug in Poppenlauer ist einer der ganz wenigen in der weiteren Umgebung. Umso erfreulicher ist es, dass die Verantwortlichen nun nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und zur einfachen Radikallösung gegriffen haben, nämlich den Umzug komplett abzusagen, obwohl die Kontrollen einen großen Mehraufwand und zahlreiche zusätzliche Helfer erfordern. Auch so ein Umzug gehört zur Lebensqualität gerade in einer ländlichen Gemeinde, in der sonst nicht übertrieben viel geboten wird. Deshalb sollte er unbedingt erhalten bleiben. Das sollten insbesondere die jungen Gäste honorieren und auf Alkohol verzichten.