Im Rahmen des Nachbarschaftsnetzes Ketschendorf bietet die Awo am Donnerstag, 26. September, 12 Uhr, in der Pettenkoferstraße 4 ein gemeinsames herbstliches Essen nach dem Motto "Wie bei Mama zu Hause" an. Anmeldungen sind bis spätestens 24. September unter Telefon 09561/94415 erbeten. red