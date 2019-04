Ein Trio steht an der Spitze

Nach vier Jahren legten die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden des ASV Marktschorgast, Michael Kaznica und Sven Wunderlich, bei der Hauptversammlung im Sportheim ihre Ämter nieder. Auch Schatzmeisterin Nicole Wunderlich (vier Jahre) und Schriftführer Ottmar Popp (20) kandidierten nicht mehr.

An der Spitze des 270 Mitglieder starken Vereins mit seinen Abteilungen Fußball und Gymnastik stehen künftig drei gleichberechtigte Vorsitzende: Daniel Kolb, Viktor Lauterbach und Daniel Wagenhuber. Die neue Schatzmeisterin heißt Sophia Wunderlich, der neue Schriftführer Patrick Hübner.

Die drei, die von sich aus die Initiative ergriffen hatten, sind fest mit dem Verein verwurzelt. Daniel Kolb und Viktor Lauterbach schnüren noch die Fußballstiefel für den ASV. Daniel Wagenhuber war ein pfeilschneller Rechtsaußen. Sie haben vor, die Jugendarbeit wieder aufzubauen. Auch planen sie besondere Veranstaltung. Los gehen soll es mit einem Spargelessen, im Juni ist eine "Italienische Nacht" vorgesehen, im August eine Rock-Nacht mit einer Live-Band.

Die Ergebnisse der Neuwahlen: Beisitzer Christoph Dennstädt (neu), Andreas Erhardt, Toni Nüssel (neu) und Ottmar Popp (neu). Kassenprüfer sind Margit Beck und Andre Rieß.

Michael Kaznica hatte zuvor festgestellt, dass der Verein "finanziell auf festem Grund" stehe. Zum 1. Januar 2018 habe der ASV eine große Last abschütteln können. Die Gemeinde hat die Turnhalle übernommen.

Margit Beck, Leiterin der Damengymnastik-Abteilung, berichtete von 37 Übungsstunden, die durchschnittlich 15 Frauen besuchten. Sie dankte den Übungsleiterinnen Marianne März-Förster, Petra Seiferth und Edeltraut Kuhbandner, "die sich immer etwas Neues einfallen lassen". Die Leitung der Herrenriege in der Gymnastikabteilung liegt in den Händen von Heinrich Günther.

"Nach dem Erhalt in der Kreisklasse sind wir mit großem Selbstbewusstsein in die neue Saison gestartet. Am Anfang herrschte eine sehr große Euphorie, nach vier Siegen standen wir zwischenzeitlich sogar auf Platz eins der Tabelle", sagte Fußballabteilungsleiter Reiner Hofmann. Das disziplinlose Verhalten einiger Spieler habe die beiden Teams geschwächt, aktuell kämpfe man mit dem neuen Trainer Goran Pavkovic erneut um den Klassenerhalt.

Kassenprüferin Margit Beck bestätigte Schatzmeisterin Nicole Wunderlich eine einwandfreie Buchführung.

Bürgermeister Hans Tischhöfer dankte dem scheidenden Vorstandsteam für das Engagement.

Für 25 Jahre Treue erhielt Monika Kurz die silberne Ehrennadel samt Urkunde. Mit der goldenen Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Margareta Bauer und Gerhard Homski ausgezeichnet. Die Urkunden als neue Ehrenmitglieder erhielten Detlev Friese und Toni Nüssel. Bruno Preißinger