Ein Treffpunkt für alle

Das Dorfcafé "Eggla" ist ein ehrenamtliches Projekt im Rahmen des Vereins Faulenzer vom Dorf für das Dorf. Ziel ist es, einen Platz zum Verweilen, Tratschen, Spielen und Genießen zu schaffen. Ein Ort, an dem man miteinander ins Gespräch kommt und ein Stück zusammenrückt. Egal, ob wenige Monate alt oder schon im Ruhestand, im Dorfcafé ist jeder willkommen.

Im August wurde das Projekt im Dorftreff "Faulenzer" ins Leben gerufen. Einmal im Monat liegt nachmittags Kaffeeduft in der Luft und selbst gebackene Kuchen laden alle ein.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und Freundschaften beginnen über ein gemeinsames Mahl. Das Dorfcafé sorgt zusammen mit dem Faulenzer-Team für den entsprechenden Rahmen: Kaffee, Ambiente, Kuchen, Kinderspielecke. Durch viel unkomplizierte und spontane Hilfe konnten die Kaffeetanten mit vorhandenen Mitteln und kreativen Ideen einen Ort der Begegnung mitten in Eggolsheim schaffen. Ohne all die fleißigen Kuchenbäckerinnen und Thekenhelfer wäre das Dorfcafé nicht auf ehrenamtlicher Basis möglich.

Auch die Sachspende eines Kaffeevollautomaten von "Haar-Schneider und Friseure" hat das Angebot erweitert und macht jetzt auch verschiedene weitere Kaffeespezialitäten möglich.

Das Projekt Dorfcafé "Eggla" ist ein Mitmach-Café: Jeder kann sich einbringen, egal, ob über eine Kuchenspende, beim Spüldienst oder für eine Schicht an der Kaffeemaschine. Interessenten können sich bei Franziska unter Telefon 0152/34725538 melden.

Spenden an Ehrenamtliche

Von Anfang an freut sich das Dorfcafé über viel Zulauf: Eltern, Großeltern, Kinder, Freunde, Bekannte und auch das eine oder andere neue Gesicht. Dank dieses Erfolges kann nach fünf Terminen nun der komplette Erlös an zwei Einrichtungen gespendet werden. Das Team hat sich entschieden, je 500 Euro an den Kinderhospizverein für den Landkreis Forchheim und für die Lebenshilfe Forchheim zu spenden. Stellvertretend nehmen die Eggolsheimerin Birgitt Stang-Farnung und Elisabeth Handschuh für den Hospizverein und Maria Ziegmann für die Lebenshilfe zusammen mit dem Geschäftsführer Wolfgang Badura die Schecks entgegen. Die drei Eggolsheimerinnen engagieren sich schon seit Jahrzehnten ehrenamtlich.

Das Faulenzer-Team hat diesen Betrag aus den Erlösen der Kerwa sogar noch verdoppelt, so dass noch mehr ehrenamtliches Engagement in Eggolsheim unterstützt werden kann: Auch die Helfer vor Ort und der Förderverein der Grund- und Mittelschule Eggolsheim können sich über eine Spende von jeweils 500 Euro freuen. Diese Spende wird dann beim Weihnachtsfrühschoppen im "Faulenzer" überreicht. Das Team freut sich auch dort neue Gesichter zu treffen und den Dorftreff noch bekannter zu machen.

Nach kurzer Winterpause gibt es eine Fortsetzung des Dorfcafés am 6. Februar, ab dann neu jeden ersten Donnerstag im Monat. red