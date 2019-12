Andreas Dorsch Das immer weiter wachsende Verkehrsaufkommen auf der A3 im Raum Schlüsselfeld fordert auch seine Opfer. Nach einem spektakulären Lkw-Unfall gestern am frühen Morgen raste Stunden später ein Kleintransporter in das Stauende. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklem...