Ein Testament schafft Klarheit beim Erben

Der CSU-Kreisverband Haßberge und der CSU-Ortsverband Maroldsweisach boten allen Interessierten einen Vortrag an. Es ging um das Thema "Erben und Vererben", wie die Partei mitteilte. Im sehr gut gefüllten Vortragsraum der Gaststätte Hartleb hatte Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter Steffen Vogel ein Heimspiel, da er als gebürtiger Wasmuthhäuser und vormals Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde den richtigen Draht zur Bevölkerung hat.

Er ist Anwalt für Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Strafrecht. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist das Erbrecht. Mit diesem Thema hat er in den vergangenen Jahren bereits unzähligen Zuhörern Einblick in den für Laien schwierigen und undurchdringlichen Paragrafendschungel gegeben. So nun auch in Maroldsweisach.

Vogel erläuterte zunächst die gesetzliche Erbfolge. Die gesetzliche Erbfolge greife immer dann, sagte er, wenn der Verstorbene kein Testament und keinen Erbvertrag hinterlassen habe.

Deshalb ging der Exkurs weiter zum Testament oder den Erbvertrag. Mit einem Testament oder Erbvertrag bringe der Erblasser zum Ausdruck, dass er die gesetzliche Erbfolge nicht wünsche und eigene Vorstellungen davon habe, wer ihn nach seinem Ableben in welcher Form auch immer beerben solle. Dabei sprach Vogel an, wie so ein Testament aussehen muss, damit es juristisch einwandfrei und unanfechtbar ist. Ehegatten könnten ein gemeinschaftliches Testament erstellen, sagte er. Weiter ging es um Eheverträge, Pflichtteil, den Versorgungsausgleich, Ehegattenerbrecht sowie Zugewinngemeinschaft.

Nach rund zweieinhalb Stunden war dieses unerschöpfliche Thema ausreichend behandelt und alle Fragen beantwortet. red