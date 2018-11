Ein Tausendsassa feiert seinen 75. Geburtstag

Andreas Pfister aus Neudorf konnte bei guter Gesundheit seinen 75. Geburtstag feiern. Er ist ein Mann der Öffentlichkeit, die von seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten auch heute noch profitiert. Dafür wurde er bereits 2008 mit der silbernen Ehrenmedaille der Stadt Weismain ausgezeichnet. 2016 erhielt er bei der Jahresschlusssitzung des Stadtrats Weismain die Ehrenmedaille in Gold - eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt vergibt.

Geboren wurde der tatkräftige Rentner in Freienfels. 1953 zog er mit seiner Familie nach Weiden. Von 1956 bis 1962 besuchte er die Handelsfachschule des Gymnasiums. Ab 1965 war er beim Baur Großversand tätig, wo er etwas später die damalige eigene Spedition leitete. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Ursula zog er 1970 nach Neudorf. Das Ehepaar bekam einen Sohn und eine Tochter, welche ihm fünf Enkelkinder schenkten. Seit 1972 ist Pfister der katholischen Kirchengemeinde Neudorf verbunden. Er wirkte als Pfarrgemeinderat, als Kommunionhelfer (seit 1974), als Mitglied der Kirchenverwaltung und seit 25 Jahren als Kirchenpfleger. Hauptinitiator war er bei der Renovierung der Kirche St. Clemens. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Neudorf war Pfister immer an vorderster Front zu finden. Nach 43 Jahren als Kassier hatte er sein Amt in jüngere Hände gelegt. Im Jahr 2010 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Auch politisch war der Jubilar tätig. So war er von 1990 bis 2008 für die CSU im Weismainer Stadtrat tätig. Diese zeichnete ihn für 40 Jahre Mitgliedschaft aus. Als Schöffe am Amtsgericht Lichtenfels wirkte er an so mancher Urteilsfindung mit. Gründungsmitglied war Pfister beim Gartenbauverein Neudorf 1992. Seine besondere Liebe war und ist immer die Musik gewesen. So war er zu Beginn der 80er Jahre Mitglied und Mitbegründer der legendären Unterhaltungskapelle "Jura-Boys". "Wir waren bis 1997 in ganz Oberfranken unterwegs", erzählt Pfister mit Freude. Seit 42 Jahren ist er Mitglied bei der Weismainer Blasmusik und seit dem Gründungsjahr 1989 bei der Blasmusik Modschiedel. Zahlreichen weiteren Vereinen ist der Jubilar verbunden geblieben.

Kein Wunder, dass sich an seinem Ehrentag die Gratulanten im Minutentakt abwechselten. Die beiden Blaskapellen spielten zusammen sein Lieblingsstück, den "Böhmischen Traum". Bürgermeister Udo Dauer wünschte dem Jubilar seitens der Stadt Weismain alles Gute und viel Gesundheit. Er dankte ihm für seine außergewöhnlichen Leistungen im Ehrenamt. "Ich habe alles gerne gemacht", entgegnete Andreas Pfister in seiner bescheidenen Art. rdi