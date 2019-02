Ein "Tausendsassa" feiert Jubiläum

"Der Erich ist ein Tausendsassa. Er führt ein Doppelleben, nein sogar ein Dreifachleben", sagt Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker (SPD) über Erich Petratschek. "Der Erich ist im Stadtrat, Bestatter und Angestellter der Stadt Herzogenaurach." "Eigentlich ein Vierfachleben", erwidert Petratschek, "ich bin noch städtischer Fischereikontrolleur." Auf die Frage, wie er zum Bestatter wurde, erzählte Erich Petratschek: "Ich habe öfters als Sargträger ausgeholfen, und als der städtische Leichenwärter aufhörte, übernahm ich seine Aufgaben. Die Stadt hat die Aufgaben des Leichenwärters dann irgendwann Mal in private Hand weitergeben, und so war es naheliegend, dass ich es übernehme."

Geehrt wurde Petratschek am Freitag allerdings wegen seines Dienstjubiläums bei der Stadt. Vor 40 Jahren, als Petratschek aus der Bundeswehr kam, suchten die Stadtwerke Herzogenaurach einen Kraftfahrer, und er bekam den Job. Der gelernte Koch hatte während seiner Bundeswehrzeit den Lkw-Führerschein gemacht. Und ist seitdem der Stadt Herzogenaurach treu geblieben: "Schließlich bin ich auch in Herzogenaurach geboren. Halt ein richtiger Herzogenauracher. Ich liebe meine Stadt." Der Jubilar fuhr nicht nur Lkw, sondern chauffierte früher auch die Bürgermeister der Stadt, und ebenso gut lenkt er jetzt eine Kehrmaschine. Petratschek hatte viele Aufgaben in der Stadtverwaltung. Er war als Fotograf für das Bilderarchiv tätig, er ist der Beauftragte für das Flaggenprotokoll der Stadt und im Bauhof übernahm er den Schilderdienst sowie die Wartung der Parkscheinautomaten. Auch hat er sich in den Personalrat wählen lassen.

Zwei Jahre bis zum Ruhestand

Petratschek hat unter fünf Bauhofleitern und drei Bürgermeistern gearbeitet. Die Arbeit habe ihm immer viel Freude gemacht, auch wegen des guten Arbeitsklimas und des kameradschaftlichen Arbeitens mit den Kollegen. Sein 45. Dienstjubiläum wird er wohl nicht mehr erleben, denn er geht in zwei Jahren in den Ruhestand. "Wie wäre es mit Altersteilzeit?", fragte Hacker. "Nein", erwiderte Petratschek lachend, "aber Kontakt zu den Kollegen werde ich weiterhin haben."