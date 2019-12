Ein Tausender für die Sankt-Maria-Kita

Mit einer freudigen Überraschung war Christian Ziegler in die Katholische St. Marien-Kindertagesstätte an der Marienstraße gekommen. Im Auftrag des Unternehmens Bayernwerk Netz GmbH (Regensburg) und als örtlicher Höhepunkt einer Spendenaktion zum Jahresausklang überreichte der Kommunalbetreuer an Kita-Leiterin Carina Siebert einen Dankeschön-Scheck in Höhe von 1000 Euro. Mit dem frei verfügbaren Finanzmittel ("für dort, wo am nötigs-ten...") will das Unternehmen Bayernwerk Netz GmbH gesellschaftliches Engagement sozialer und karitativer Einrichtungen unterstützen. Seitens der politischen Gemeinde würdigte Bürgermeister Michael Keilich nach der Übergabe das Engagement zugunsten der segensreichen kirchlichen Einrichtung. oe