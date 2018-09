Ein Tanz- und Yogawochenende

Von Donnerstag, 18., bis Samstag, 20. Oktober, werden drei Kurse der besonderen Art stattfinden. Mukti Vera Hatzakes aus der Nähe von Hamburg wird nach Bad Staffelstein kommen, um dort allen Interessierten ihr Wissen und Können aus dem Bereich Tanz und Yoga zukommen zu lassen. Bereits in den 80er Jahren begann sie mit Aus- und Weiterbildungen im Bereich Yoga, Rhythmus, Reiki, Tanz und Gesang. Seit vielen Jahren praktiziert sie Tanz und Yoga in Seminaren und Kursen.

Der erste Workshop findet am Donnerstag, 18. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4, statt. Dieser Kurs nennt sich "Chakra Tanz". Im freien Tanz und mit unterstützenden Choreographien kann man tänzerisch seine Lebensenergie sensibilisieren. Der zweite Workshop findet am Freitag, 19. Oktober, von 19 bis 20 Uhr am selben Ort statt. Er nennt sich "Tanz der Spiralen". Leichte Choreographien und der Tanz mit Flügeln locken die eigene Beweglichkeit und den eigenen Spaß. Am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 12 Uhr findet in Vierzehnheiligen im Yogaraum des Konradshofs ein Kurs mit dem Titel "Kundalini Yoga Flow" statt. Hierbei geht es um entspanntes Yoga in der Kombination mit Mantrasingen und Meditation aus der Kundalini Tradition; Anmeldungen bis spätestens Samstag, 13. Oktober, bei Elisabeth Espach, Telefonnummer 09573/7911 oder E-Mail el.espach@web.de. red