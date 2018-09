Ein Tag zum Spielen

Am Samstag, 8. September, lädt die Evangelische Jugend Bamberg & Partner zur Veranstaltung "Stadt Land Spielt!", ein. Die Teilnehmer erwartet vielfältige Spieleauswahl, kompetente Spieleerklärer, spannende Turniere und vieles mehr. "Stadt Land Spielt!" ist ein Non-Profit-Event zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft. Seit 2013 wird jährlich ein Tag in Deutschland und Österreich dem Gesellschaftsspiel gewidmet. Besucher jeglicher Altersklassen kommen zusammen, um gemeinsam spielerische Tage zu verbringen. Die Veranstaltung findet von 14 bis 20 Uhr im Ev. Jugendhaus Stephanshof, Stephansplatz 5, statt. Der Eintritt ist frei. red