Am Samstag, 16. November, findet im Vereinsheim des Schwimmvereins ein Body-Mind-Event unter der Leitung von Monika Weiß und Nicole Beetz statt. Die Teilnehmer erwartet ein Tag zum Besinnen und Genießen.

Um 9.15 Uhr ist Beginn des Programms. In der ersten Stunde werden die Yogis mit Bodega-Moves aufgeweckt. Als Letztes schließt sich "Bodyart-Stretch & Relax" an. In den Pausen werden die Teilnehmer mit gesunden regionalen Snacks und Tees verwöhnt. Das Body & Mind-Special endet um 14.30 Uhr. Eine Kooperation mit dem "Aquaria" ermöglicht kostenlose Parkmöglichkeiten und im Anschluss an das Event einen vergünstigten Eintritt in den Saunabereich.

Mitzubringen sind Yogamatte, Kissen und Decke. Für Anmeldungen und weitere Informationen wendet man sich an Nicole Beetz unter der Rufnummer 0176/21403468. red