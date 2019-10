Ein Tag rund ums Wandern

Der ASV Pettensiedel veranstaltet am morgigen Sonntag, 20. Oktober, den "Erlebnistag Wandern 2019" in Zusammenarbeit mit den Raiffeisenbanken. Start ist für alle um 9.30 Uhr am Sportgelände des ASV Pettensiedel, Am Egelseebach 6. Es wird kein Startgeld erhoben. Die Rundwanderstrecke beansprucht etwa drei Stunden und führt vom Sportheim des ASV Richtung Haselhof, zum Wald "Kommbald", auf die Höhe Schleinhofer Weg zu den Golfanlagen. Weiter geht es zur Hohen Straße, abwärts zum Höllholz (hier Möglichkeit zur Rast), bergauf durch den Wald zur Kapelle. Kurz vor Unterlindelbach verläuft die Strecke bis zur Straße Etlaswind-Affalterbach und weiter nach Pettensiedel. Im Sportheim wartet das ehrenamtliche Bewirtungsteam des ASV mit dem Mittagessen auf die Besucher. red