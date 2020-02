Ein Tag rund ums Thema "Zucker"

Seit fünf Jahren gibt es im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Haßfurt eine diabetologische Schwerpunktpraxis. Das kleine Jubiläum nehmen MVZ und Haßberg-Kliniken zum Anlass, um am Sonntag, 8. März, von 13 bis 17 Uhr im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken den ersten Haßfurter Diabetestag abzuhalten. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, gibt es an diesem Tag neben vielen kostenlosen Vorträgen auch eine Fachausstellung zum Thema.

Für wohl keine andere Krankheit passe die Bezeichnung "Volkskrankheit" besser als für Diabetes, heißt es weiter. Mehr als 6,5 Millionen Menschen leiden nach Zahlen der Deutschen Diabetes-Hilfe an der landläufig oft "Zucker" genannten Störung des Insulinhaushalts im Körper. Die Tendenz sei seit Jahren steigend, wird weiter mitgeteilt.

Dunkelziffer bei zwei Millionen

"Viele Menschen wissen noch gar nicht, dass sie Diabetes haben", sagt Dr. Frank Schröder, der nicht nur Chefarzt der Akutgeriatrie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, sondern auch Facharzt für Diabetologie ist. Er nimmt dabei Bezug auf die geschätzt bei zwei Millionen Menschen liegende Dunkelziffer, welche verdeutliche, dass Aufklärung ein wichtiger Faktor sei. Genau die wollen die Experten der diabetologischen Schwerpunktpraxis am MVZ Haßfurt im Rahmen des Diabetestages leisten. "Wir wollen für die Krankheit sensibilisieren und über Symptome und den Umgang mit Zucker informieren", erklärt Schröder.

Von 13 bis 17 Uhr gibt es im Ärztehaus 1 und im Haßfurter Krankenhaus ein Sammelsurium an Informationen, wie der Veranstalter mitteilt. Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die bereits an Diabetes leiden, als auch an alle, die eine Erkrankung verhindern wollen.

"Vorbeugung, ausreichend Bewegung und eine gesunde Lebensweise können viel bewirken", betont Schröder. Er wird die interessierten Besucher um 12.45 Uhr gemeinsam mit Landrat Wilhelm Schneider (CSU) im Konferenzraum des Ärztehauses 1 zum Auftakt empfangen. Dort finden ab 13 Uhr dann auch die Fachvorträge statt.

Vorträge starten um 13 Uhr

Den Auftakt macht von 13 bis 13.45 Uhr die Diabetesbloggerin Ramona Stanek, die ausgehend von eigenen Erfahrungen über den Umgang mit Unterzuckerangst berichten will. Von 14 bis 14.45 Uhr befasst sich die Oecotrophologin Dr. Astrid Tombek vom Diabeteszentrum Bad Mergentheim mit der Dateninterpretation CGM-/FGM-Daten mittels eines ambulanten Glukoseprofils. Von 15 bis 15.45 Uhr stellt die Diabetesberaterin Tanja Ün aus Ochsenfurt verschiedene Insulinpumpen vor. Zum Abschluss berichtet ab 16 Uhr Dr. Frank Schröder über Möglichkeiten der Therapie bei Diabetes Typ 2.

Ergänzt werden die Vorträge, wie der Veranstalter mitteilt, durch eine Fachausstellung. Mehr als zehn Firmen und Organisationen aus dem Bereich "Diabetes" wollen ihre Leistungen und Produkte im Foyer und im Untergeschoss des Haßfurter Krankenhauses vorstellen. Un-ter anderem ist die AOK mit einem Infostand vertreten.

Abgerundet wird der erste Haßfurter Diabetestag laut Veranstalter von zahlreichen Aktionen, bei denen die Besucher sich selbst in Sachen Zucker und Gesundheit unter die Lupe nehmen und sich von den anwesenden Experten Tipps holen können.

Kostenlose Gesundheitschecks

Die Palette reicht von kostenlosen Messungen des Blutzuckers und des Blutdrucks über ein Ultraschall der Herzschlagader durch das Ärzteteam der Akutgeriatrie bis hin zu einem Infostand der Ernährungsberatung der Haßberg-Kliniken mit Gisela Gutjahr und Gertraud Streit im Aufenthaltsraum der Akutgeriatrie im Krankenhaus. red