Ein Tag im Zeichen des Glaubens

Mit einem vielfältigen Programm lädt die Pfrarrei Geburt Mariens in Hannberg am Sonntag, 21. Juli, zum dritten Hannberger Glaubenstag in die Wehranlage ein. Das Motto des Tages heißt "Abenteuer, Glauben, Leben". Er beginnt mit dem Morgenlob um 7.30 Uhr, gefolgt von einer Heiligen Messe um 10.30 Uhr und endet mit einem Konzert der Sängerin Deborah Rosenkranz um 20 Uhr. Dazwischen gibt es viel zu hören, zu erfahren, mitzumachen, mitzudenken, mitzureden.

Programmpunkte sind unter anderem ein Vortrag zu Glauben und Leben in Hannbergs Partnerpfarrei in Uganda, ein Workshop "Bibelauslegung heute", eine Kirchenrallye für Kinder und Familien sowie beim Abendlob das "Vater Unser" in elf Sprachen. Um 14.30 Uhr findet eine Podiumsdiskussion zum Thema "Zukunft Kirche" mit Pfarrer Johannes Saffer, Weihbischof Herwig Gössl, Dekan Lars Rebhan, Pfarrer Helmut Hetzel, Dekan David Theil und Schwester Teresa statt. Für das leibliche Wohl ist dazwischen mit Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendimbiss gesorgt. Essen und Eintritt sind frei, Spenden jedoch erwünscht. red