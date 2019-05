Ein Tag für Familien beim Turnverein

Traditionell veranstaltet der Turnverein Oberwallenstadt am Sonntag, 26. Mai, einen Tag für Familien. Zwischen 10.30 und 16 Uhr freuen sich die Organisatoren auf zahlreichen Besuch aus der Gesamtbevölkerung, von Urlaubsgästen und natürlich Mitgliedern und deren Familien. Am Vereinsgelände in der Krößwehrstraße (Nähe Campingplatz) können alle Besucher das Angebot an Spiel, Vorführungen, Schnupperkursen und kulinarischen Leckerbissen annehmen. Das Fest beginnt mit einem Weißwurstfrühstück ab 10.30 Uhr. Die Damen der Handballabteilung sind auch für weitere Gaumenfreuden zuständig und bieten beispielsweise Hamburger, Wiener und Pizzabrötchen an. Eine große Auswahl an Torten und Kuchen stehen außerdem bereit. Das Spielmobil der kommunalen Jugendarbeit wird die Kinder zu Bewegung und Kreativität anregen. Natürlich darf dabei die Hüpfburg nicht fehlen. Große und kleine Besucher können sich auch am Schnuppertraining der Tennisabteilung (zwischen 14 und 16 Uhr) beteiligen und den Aktionen und Vorführungen der Turn- sowie Zumba-Abteilung nachkommen. Beispielsweise können alle Kinder zwischen 10.30 und 13 Uhr ein Turnabzeichen ablegen. gü