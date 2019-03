Ein Tag für den Körper und die Seele

Der Mitmachkreis "Gesünder Essen" lädt am Samstag, 23. März, zu einem Gesundheitstag in die Bamberger Konzerthalle in der Mußstraße 1 ein. Unter der Überschrift "Gesundes für Seele und Körper" gibt es zwei Vorträge im Hegelsaal bei freiem Eintritt (Spenden erwünscht). Um 11 Uhr spricht Mathias Jung über "Die Schätze der Kindheit - wie ich sie heben und mich damit reich machen kann". Der Doktor der Philosophie arbeitet als Gestalttherapeut und Philosoph am Gesundheitszentrum Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus in Lahnstein und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Jung wird auf die Kindheit als "unsere erste Heimat" eingehen. Ihm liegt es am Herzen, den Blick auf die positiven Lebenseinstellungen, Talente, Fähigkeiten zu richten, die den guten "Feen, Schutzengeln und Zauberern" der Kindheit zu verdanken sind. Neben dem Mitmachkreis wird dieser Vortrag auch von der Volkshochschule Bamberg und dem Gesundheitsforum Franken (gesundheitsforum-franken.de) präsentiert.

Gegen 13 Uhr gibt es auf Vorbestellung gesundes Essen, auch vegetarisch oder vegan. Platzreservierungen und Essensbestellungen (bis 17. März) sind unter Tel. 09549/7489 möglich.

Um 14 Uhr heißt es dann: "Unsere Nahrung - unser Schicksal!". Dr. Jürgen Birmanns von der Gesellschaft für Gesundheitsberatung spricht darüber, wie sich Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs verhindern lassen und was sich gegen Übergewicht und Zuckerkrankheit tun lässt. Er beantwortet vor allem auch Fragen aus dem Publikum ("Ärztlicher Rat aus ganzheitlicher Sicht"). Der Vortrag wird etwa eine Stunde dauern. Der Mitmachkreis weist darauf hin, dass durch Ernährungsänderungen die Krankheiten um 50 bis 80 Prozent zurückgehen. red