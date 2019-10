Ein Tag des Dankes

Am Samstag durften vier Franziskusschwestern Glückwünsche entgegennehmen. Die Jubilarinnen, die auf den 60. und 65. Jahrestag ihrer Profess zurückschauten, feierten in der Mutterhauskapelle mit ihren Mitschwestern, Verwandten und Freunden einen Tag des Dankes und der Freude.

Das Professversprechen erneuerten die Jubilarinnen in einem feierlichen Gottesdienst. Schwester Angelina Reif hat im Mutterhaus Vierzehnheiligen in der Näherei gearbeitet - die Früchte ihrer Arbeit haben zwar nicht den Weg auf die internationalen Laufstege gefunden, dafür hatte aber jeder in seinem Alltag etwas davon. Schwester Brunhilde Haberl aus Mallersdorf hat als Säuglings- und Kinderkrankenschwester überwiegend im Therapeutischen Kinderheim in Unterhaching/Putzbrunn und in der Kinder-Tageskrippe St. Ludwig in Nürnberg gearbeitet. Die Säuglings- und Kinderkrankenschwester Bonavita Kühnen bildete sich zur Fachkraft in der Heimerziehung weiter. Krankenschwester Hedwig Heise wirkte 50 Jahre im Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen. gkle