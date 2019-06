Ein Tag am Badesee mit dem Kreisjugendring

Dem Alltag entfliehen und die Sonne genießen - das kann mit einem Ausflug zum See funktionieren. Daher haben Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren am Sonntag, 30. Juni, die Möglichkeit, gemeinsam mit der Jungenarbeit "Ragazzi" des Kreisjugendrings (KJR) Forchheim den Breitengüßbacher Badesee zu entdecken mit allem, was dazugehört. Verschiedene Wasserspiel- und Sportgeräte laden zum Ausprobieren und Spielen am See ein. Start ist um 10 Uhr am Kreisjugendring Forchheim (Am Streckerplatz 3), Ende des Ausflugs ist dort um 17 Uhr. Der Transport erfolgt gemeinsam mit Kleinbussen. In den Kosten sind der Transport, die Verpflegung und das Material enthalten. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist bis Sonntag, 23. Juni, über die Internetseite www.kjr-forchheim.de möglich. red