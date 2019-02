Ein Tabu- Thema

Mit einem Thema, das im Alltag vieler Menschen noch oftmals ein Tabu ist, beschäftigte sich der VdK Marktschorgast im Rahmen eines Informationsabends im ASV-Sportheim.

Vorsitzender Marc Benker hatte dazu stellvertretende Landrätin Christina Flauder eingeladen, die über die "Hospiz- und Palliativmedizin" vor den rund 30 interessierten Zuhörern referierte.

Erstes Hospiz 1986 in Aachen

Das erste moderne stationäre Hospiz gab es in Deutschland 1986 in Aachen. 1997 wurde auch auf Initiative von Christina Flauder der Hospizverein Kulmbach gegründet. Zudem wurde der Antrag zur Realisierung einer Hospizstation am Kulmbacher Klinikum von der Kommunalpolitikerin mit verfasst. Heute gibt es dort sechs Betten, um Menschen, die mit einer schweren Krankheit und dem Tod konfrontiert sind, Beistand und Hilfe zu geben.

40 Hospizbegleiter in Kulmbach

"Niemand muss mehr Angst vor einem schmerzhaften Tod haben, diese Angst kann ich Ihnen nehmen", machte Flauder Mut. Sie ist selbst eine von über 40 ausgebildeten Hospizbegleitern in Kulmbach, die auch den Angehörigen bei der Bewältigung der Trauer hilft. kpw