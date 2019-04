Ein Stück Ruhe im Schultrubel

Ein Raum nur für die Stille? In diesen Luxus hat man am Caspar-Vischer-Gymnasium vor einigen Jahren investiert. Den Traum, einen Andachtsraum an der Schule einzurichten, hatte Pfarrerin Katharina Kemnitzer schon immer. Als sie dann im Herbst 2016 das P-Seminar Religion übernommen hat, sei das die Initialzündung dazu gewesen, das Ganze auch in die Tat umzusetzen - zusammen mit freiwilligen Schülern. "In meinem Seminar hat man sich in mühevoller Kleinstarbeit um dieses Projekt gekümmert und bis ins letzte Detail alles durchgesprochen."

Engagement sowohl auf theoretischer als auch praktischer Ebene absolute Voraussetzung für das Gelingen des Projekts Gebetsraum. "Obwohl die Seminare der Oberstufe ja eigentlich zum Halbjahr im Februar abgeschlossen sind, haben wir uns im Seminar Religion auch danach noch an mehreren Samstagen in der Schule getroffen und an vielen Punkten gefeilt - etwa die Frage nach dem Deckvorhang, für den jeder Schüler einen Entwurf gezeichnet hat sowie die Wahl eines optimalen Farbkonzepts im Gebetsraum." Sogar eine Künstlerin und Expertin auf dem Gebiet der Farbtherapie sei dafür herangezogen worden. Abgesehen davon hätten die Schüler jedoch im Rahmen ihrer Möglichkeiten sämtliche Arbeiten für das Projekt alleine verrichtet - tapezieren, streichen, die Organisation von Palettenböden, den Einbau einer Lautsprecheranlage und von Lichtquellen an der Decke.

Großzügige Spenden

"Natürlich war die Umgestaltung dieses Raumes nicht gerade billig. Einen Teil der damit verbundenen Kosten konnten wir dank großzügiger Einzelspenden und einer höheren Summe der Theatergruppe ,Berndorfer Kirchenmäuse' begleichen - den Rest haben wir mit unseren Einnahmen gedeckt."

Das Ergenbis kann sich sehen lassen. "Jeder verlangsamt automatisch, wenn er den Raum betritt, wird andächtig und still. Genauso soll es sein, das ist eine wichtige Intention hinter dem Projekt", freut sich Kemnitzer, die neben ihrer Tätigkeit als Pfarrerin auch Evangelische Religionslehre am Caspar-Vischer-Gymnasium unterrichtet.

Will man den Raum betreten, muss man vorher die Schuhe ausziehen - ein Zeichen dafür, "dass alle Religionen hier willkommen sind. Deswegen dürfen die Schüler auf Wunsch auch Gebetsteppiche oder andere benötigte Utensilien verwenden - solange man den Raum wieder so harmonisch zurücklässt, wie man ihn ursprünglich empfangen hat. Respektvoll sollen die Schüler sich verhalten, denn der Raum ist zu wertvoll, um sich dort nach Lust und Laune austoben zu können", so Kemnitzer.

Dem schließt sich auch Schulleiterin Ulrike Endres an und verweist auf den bewusst etwas abgelegener gewählten Standort des Andachtsraumes im Untergeschoss. "Fernab vom alltäglichen Schultrubel soll es den Schülern ermöglicht werden, in der Stille ein Stück weit zu sich selbst zurückzufinden oder auch ernstere Gespräche zu führen. Die Passionsandachten werden vermutlich hier unten stattfinden und nicht in der Sternwarte wie bisher".

Seit der Eröffnung des Andachtsraumes zum 125-jährigen Schulbestehen im vergangenen Juli hat sich das Wahlfach "Schülergottesdienste und mehr" zusammengefunden - bestehend aus zehn Schülern, die wiederum von Pfarrerin Kemnitzer angeleitet werden. "Bei unseren einwöchigen Treffen im Gebetsraum beschäftigen wir uns viel mit Theologie und lesen Ausschnitte aus der Bibel. Vor Schulgottesdiensten bereiten wir auch immer ein Kirchenspiel vor", erläutert die Sechstklässlerin Katharina Grziwa. "Solche Aktivitäten machen total viel Spaß - aber das Schönste am Andachtsraum ist, dass wir hier einfach entspannen und uns auf das Wesentliche besinnen können."