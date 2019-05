Ein Stück Lebenskultur

Für Liebhaber der oberfränkischen Trachten- und Lebenskultur gehört er schon lange zum Wonnemonat Mai dazu wie duftende Blütenpracht und der endgültige Beginn des Frühlings - der oberfränkische Trachtenmarkt. Am 4. und 5. Mai wartet auf die Trachtenfreunde im Bauernmuseum Bamberger Land ein besonders buntes und abwechslungsreiches Programm.

Rund 30 Stände laden zu einem Rundgang durch den idyllischen Fischerhof ein und zeigen, was Oberfranken an Trachten, kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk zu bieten hat, teilt das Landratsamt mit. Tracht ist in Oberfranken wieder gefragt: ob als überlieferte oder erneuerte Tracht mit viel Spielraum für den individuellen Geschmack, in jedem Fall aber als zeitgemäßes Bekenntnis zur Heimat.

Von jeher ist der Oberfränkische Trachten- und Spezialitätenmarkt nicht nur ein Ort des Handels, es gibt auch reichlich Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche: Man vergleicht die Angebote an Stoffen, Garnen und Knöpfen und diskutiert über Schnitte und die Zusammenstellung von Farben und Dessins. Fachkundige Beratung ist bei den erfahrenen Schneiderinnen oder bei der der Trachtenberaterin des Bezirks Oberfranken Birgit Jauernig zu finden. Wer sich seine Kleidung gerne selbst nähen und gestalten möchte, kann in Workshops das Sticken, Klöppeln oder Spinnen erproben, aus Stoffstreifen dreidimensionale Rüschen zaubern oder erfahren, auf welche Weise man Knöpfe annähen und Knopflöcher stechen kann. Und wer sich für Handarbeiten nicht begeistern mag, kann sich erklären lassen, wie eine oberfränkische Lederhose nach historischem Schnitt entsteht oder sich das Handwerk des Handwebens erläutern lassen.

Und wer nur einfach beobachten und schauen will, kauft sich einen Krapfen aus dem Frankenwald, trinkt dazu einen Kaffee oder einen oberfränkischen Apfelsekt und genießt das Markttreiben. Angebote gibt es reichlich von Blumen, Kräutern, Seifen über Imkereiprodukte, Keramik und Gartendekoration bis hin zu Hüten, Accessoires und phantasievollem Schmuck. Musikalisch umrahmt wird der Markt von traditioneller fränkischer Volksmusik. Zu Gast sind am Samstag die Kreuzschuher Kerwamusikanten und die polnische Folkloregruppe "Karkonosze".

Der Markt ist am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. red