Ein Stück, aktuell wie nie

Die Theatergastspiele Fürth präsentieren am Samstag, 2. März, unter der Regie von Oliver Karbus das Schauspiel von Oscar Wilde "Das Bildnis des Dorian Gray" in der Fassung von John von Düffel. Ab 19.30 Uhr zeigen Steffen Wink, Christian David Gebert, Raphael Stompe, Manuela Denz, Esther Unzen und Steffen Schlösser die Geschichte um die ewige Jugend im Kurtheater. Das Theaterstück ist aufgrund des gesellschaftlichen Trends nach der ewigen Jugend so aktuell wie nie. Aus dem mit Schönheit gesegneten Dorian wird ein zum Bild Verfluchter, der das Porträt - sein wahres Gesicht - auf dem Dachboden vor den Augen der Welt versteckt. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie auch in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen.

Foto: Dorothee Falke