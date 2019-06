Ein Streifzug für Frauen über Frauen

Der Zonta Club Herzogenaurach veranstaltet im Rahmen des Programms zum Jubiläumsjahr "100 Jahre Frauenwahlrecht - 100 Jahre Zonta" unter dem Motto "Zonta erinnert ..." eine Stadtführung von und mit Eva Pfeiffer für Frauen über Frauen. Dieser Rundgang ist mehr als eine traditionelle Stadtführung, teilen die Veranstalter mit. Er lasse an vielen kleinen und großen Herausforderungen von Herzogenauracher Frauen teilnehmen. Er sei eine Entdeckungsreise in die Lebensgeschichte von Arbeiterinnen, Ehefrauen, Müttern, Politikerinnen, Sportlerinnen, Schauspielerinnen, Schriftstellerinnen und Unternehmerinnen. Die Frauen begeben sich auf die Spurensuche nach Frauenalltag in den letzten 100 Jahren und es zeigt sich, welche Bedeutung diese Frauen in der Gesellschaft hatten. Indem sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden, erfahren die Teilnehmerinnen, wie deren Vergangenheit in das Leben der heutigen Frauen wirkt. Termine sind am Freitag, 28. Juni, 10 Uhr, sowie am Freitag, 19. Juli, 17 Uhr. Treffpunkt ist am Georgsbrunnen auf dem Marktplatz in Herzogenaurach. Der Rundgang dauert jeweils zwei Stunden. Anmeldung per E-Mail an ecpfeiffer@t-online.de. Eine kleine Spende für Zonta-Projekte wird erbeten. red