Ein Streifzug durch Schmölz und Umgebung

Was haben Schneeglöckchen mit Ameisen zu tun, wo sind die Zitronenfalter im Sommer, was hat es mit den Wanzen auf sich, die in letzter Zeit immer häufiger in Wintergärten oder Häusern zu finden sind? Aber nicht nur die wieder erwachende Natur wie die oft übersehenen Blüten des Spitzahorns faszinieren den aufmerksamen Betrachter. Baumpilze an absterbenden Bäumen oder Igelschlafplätze unter Christrosen sind weitere Lebensräume unserer Mitbewohner, an denen man oft unbemerkt vorbeigeht. Aber auch der Blick in den Boden von Baustellen, auf Natursteinmauern und die Kenntnis von den ehemaligen Küpser Basaltsteinbrüchen zeigen die Vielfalt der Landschaft. In einem Frühjahrsspaziergang in Bildern berichtet Walter Näher am Mittwoch, 17. April, 19.30 Uhr, im Vereinsheim der Gartenfreunde beim Kräutergarten von kleinen Besonderheiten aus der Natur und den Gärten in und um Schmölz. red