Ein Streifzug durch alte Zeitungen - dazu lädt Schlüsselfelds Altbürgermeister Georg Zipfel ein. Sein Vortrag "Host du gseng, wos in der Zeitung stäht?" findet am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr in der Schlüsselfelder Zehntscheune statt. Die Bevölkerung ist eingeladen. red