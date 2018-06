Ein strahlendes Weinrot - wie geschaffen für die Clubfans

Wenn die Clubfans von "Frankenpower" Herzogenaurach feiern, dann sind oft ihre Fan-Verbündeten vom "Schalker Virus" Horstmar nicht weit. So auch am Samstag, als die Franken ihr 30-jähriges Bestehen feierten und die Freunde aus der Nähe von Gelsenkirchen natürlich eingeladen waren und ein Geburtstagsgeschenk überreichten.Einen Schlitzahorn hatte Geschäftsführer Klaus Mensing gemeinsam mit Kassier Reinhold Hörsting und 17 weiteren Königsblauen mitgebracht. Ein Zierbaum, der zwei bis fünf Meter hoch werden kann, und im Herbst wunderbare weinrote Blätter trägt. Außerdem zählt er zu den ausdrucksstärksten Gartenpflanzen , ist aber durchaus auch eigenwillig. Genau richtig also für die Glubberer.Bürgermeister German Hacker soll bei der Feier versprochen haben, ein entsprechendes Plätzchen im Stadtgebiet für den schönen Baum zu suchen, sagte Eventmanager Barny Weidner. Am liebsten hätten die Fanglubberer freilich den Nürnberger-Tor-Platz.