Ein stiller Dank

Marion Krüger-Hundrup Das Bamberger Publikum ist schon ein besonderes. Es bejubelt seine Symphoniker, spendet gelungenen Theateraufführungen tosenden Beifall, gerät bei seinen Basketballern aus dem Häuschen. Und es kann schweigen! Nicht aus Protest gegen Unsägliches, sondern als Ausdruck der uneingeschränkten Zustimmung. So wie jetzt am Sonntagnachmittag im voll besetzten Kaiserdom. Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach brachte diese atemlose Stille. Das Werk wurde von der Domkantorei, von Solisten und dem Barockorchester "La Banda" unter der Leitung von Domkapellmeister Werner Pees derart meisterlich entboten, dass sich am Ende das Klatschen verbot. Die Passion Jesu war in Herz und Seele gedrungen. Erschütterte zutiefst. Die Stille war der angemessene Dank für einen spirituellen Weckruf - rechtzeitig vor der Karwoche und Ostern!