Ein starker Bund tut Gutes

Acht Damen haben nach acht Terminen für die Helferkreisschulung ihre Teilnahmebescheinigung erhalten. Die Zertifikate überreichten die Sozialpädagogin Cornelia Schulze-Weidlich und Ausbilder Matthias Matlachowski im Namen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Die neuen freiwilligen Helfer haben an 40 Unterrichtsstunden teilgenommen und stehen nun der "Aktion Pflegepartner" zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es, Angehörigen von an Demenz erkrankten Personen stundenweise Entlastung und Unterstützung zu bieten. Die Mitarbeiter können nach Bedarf und Rücksprache eingeteilt werden; dabei sollen maximal vier Stunden pro Woche für den jeweiligen Helfer anfallen. Rückblickend äußerten sich die Teilnehmer sehr positiv, denn "wir haben in einem guten Lernklima viel gelernt", wie es hieß. Cornelia Schulze-Weidlich freut sich, dass der Helferkreis nun 20 Personen zählt. jf