Ein Ständchen für den ältesten aktiven Musiker im Kreis

Im Kreise seiner Familie feierte Christoph Diroll jetzt seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar ist in Priesendorf geboren und aufgewachsen. Er wohnt noch heute in seinem Geburtshaus. Gearbeitet hat Diroll ab 1947 in der Erba-Spinnerei in Bamberg. Im Jahr 1970 wechselte er zur Messwandler Bau GmbH in Priesendorf. Dort blieb der Jubilar bis zu seiner Rente im Jahr 1988.

Der jetzt 90-Jährige hat sich immer in die Gemeinde Priesendorf eingebracht. Er ist Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Priesendorf, beim Feuerwehrverein Priesendorf sogar Gründungsmitglied. Außerdem ist er Gründungsmitglied im Musikverein Priesendorf und beim Nordbayerischen Musikbund Bamberg. Des Weiteren ist Diroll Mitglied beim Musikverein Lembach.

Bei beiden Musikvereinen spielt er noch immer als aktiver Musiker mit. Er lässt sich kein Wertungsspiel entgehen und bekommt als Urgestein auch ein Sonderlob vom Dirigenten. Besonders nennenswert ist auch die Teilnahme des jetzt 90-Jährigen als Musiker an den Wallfahrten nach Vierzehnheiligen. Christoph Diroll hat mehr als 60-mal die Wallfahrer aus Priesendorf und Lembach begleitet. Der Musikverein Priesendorf hat den Jubilar für sein Engagement zum Ehrenmitglied ernannt.

In jungen Jahren war Diroll gemeinsam mit seinen beiden Brüdern als das Trio "Flotte Jungs" aufgetreten. Sie spielten auf unzähligen Kerwas im Umkreis auf und ließen die Gäste das Tanzbein schwingen. Als fescher Musiker hat Diroll auch seine Frau Pauline kennengelernt. Im Jahr 1961 heirateten die beiden in Priesendorf. Das Familienglück war mit der Geburt der Tochter komplett.

Heute freut sich Diroll über seine drei Enkel und zwei Urenkel, mit denen er gern seine Zeit verbringt. Der vitale Jubilar bewirtschaftet zudem noch immer den Nutzgarten, mit besonderer Leidenschaft kümmert er sich um die Gurken. Aber auch viele Tomaten und Kartoffeln wachsen auf dem großen Acker, den er täglich hegt und pflegt. Dafür ist er häufig mit seinem Traktor unterwegs, um die Mengen an Gießwasser zu beschaffen.

Für die Wintermonate hat sich der Jubilar den Krippenbau als Hobby zugelegt. Früher besuchte er mit seinen selbst gebauten Krippen regelmäßig Ausstellungen. Weit mehr als 40 Stück hat Christoph Diroll gebaut. Viele davon schmücken an Weihnachten die Wohnzimmer der Verwandtschaft.

Aufgrund der aktuellen Lage fand die Geburtstagsfeier jetzt nur im engsten Familienkreis statt. Doch der Musikverein Priesendorf ließ es sich nicht nehmen, dem ältesten aktiven Musiker im Landkreis Bamberg sowie im Landkreis Forchheim ein Ständchen zu bringen. Dafür fanden sich 48 Musiker unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen ein. Die Glückwünsche der Gemeinde Priesendorf und des Landkreises überbrachte Erster Bürgermeister Matthias Krapp. red