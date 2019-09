Ein Spaziergang im Herbstwald

Wie verändert sich der Wald im Herbst? Was bedeutet diese Jahreszeit für Bäume und Waldbewohner? Und wie passt der Mensch in den Herbstwald? Diesen Fragen geht Waldpädagogin Simone Voit gemeinsam mit Interessierten bei einem Herbstspaziergang im Dohnwald nach. Termin ist am Mittwoch, 25. September, von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Dohnwald. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung bis Montag, 23. September, im "Generationenzentrum" unter Telefon 09132/734-170 oder per Mail an herzogenaurach@feripro.de erforderlich. red