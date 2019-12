Viel Sonne, wenig Regen. Das war das Jahr 2019. Damit stand das nun zu Ende gehende Jahr nicht alleine in dieser Dekade. Die agrarmeteorologische Messstation in Maria Bildhausen gewährt einen Einblick in das Wetter der Region. 2019 gehörte mit 545,6 Millimetern gemessener Niederschläge zu d...