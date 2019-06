Ein kleiner Ort in der Nähe von Bamberg, eine tatkräftige junge Frau, eine charmante Liebesgeschichte und viele leckere Eis-Rezepte. Das ist die Kurzfassung des soeben erschienenen Romans "Ein Sommer voller Himbeereis". Geschrieben wurde er von der jungen Autorin Persephone Haasis, die vor kurzem an der Uni Bamberg ihren Master in Germanistik machte. Danach verfasste sie ihren ersten Roman und verewigte darin ihre Studien-Heimat, das Bamberger Umland. Ein namhafter Verlag nahm dieses Erstlingswerk als Top-Titel ins Programm. Nun kehrt Persephone Haasis zur Lesung zurück an die Uni und plaudert dabei mit Andrea Bartl, Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft, auch über das Schreiben von Unterhaltungsliteratur. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 26. Juni, um 12.15 Uhr im Raum U7/01.05 (An der Universität 7) statt. Der Eintritt ist frei. red