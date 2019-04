Ein Skitouren-Klassiker

Die Jamtalhütte auf 2165 Meter Höhe war der Stützpunkt für Skitouren mit dem Alpenverein in einem der schönsten Skitourengebiete der Ostalpen, in der Silvretta. Nach dreieinhalb Stunden Aufstieg von Galtür wurde sie von den sieben Tourengehern unter der Leitung der Skitourenführer Johannes Fiedler und Fabian Keller erreicht. Nachdem 40 Zentimeter Neuschnee gefallen waren, zeigte sich die Sonne am nächsten Tag , und bei gutem Tourenwetter wurde die Jamspitze (3156 Meter) zügig erreicht. Unverspurter Pulverschnee machte die Abfahrt zu einem Hochgenuss. Am folgenden Tag ging es zur Dreiländerspitze (3197 Meter). Ihr Name weist auf die Sprachgrenze zwischen den drei Stämmen "Rätoromanen", "Bajuwaren" und "Alamannen" hin - oder auf die Grenze zwischen Graubünden, Vorarlberg und Tirol, die den Gipfel teilt. Da das Wetter und der Schnee wieder super waren, wurde die Abfahrt über den Vermuntgletscher genossen, bevor es mit einem erneuten Aufstieg über die Obere Ochsenscharte zurück zur Jamtalhütte ging. Am letzten Tag gab es die Abfahrt nach Galtür, sie forderte eine sehr gute Kondition. red