Theresa schiffl Landkreis Lichtenfels — Nicht alle Kinder haben das Glück, in einer liebevollen und weitestgehend stabilen Familie aufzuwachsen. So wie Melanie*: Ihre Mutter leidet an einer Persönlichkeitsstörung und ihr Vater hat Alkoholprobleme. Das Leben der Fünfjährigen ist geprägt von ...