Ein sehr aktiver Verein in der Szene

Thomas Henkel führt seit 25 Jahren den Vorsitz des Kleintierzuchtvereines (KTZV). Der Vize Rolf Müller dankte im Rahmen der Hauptversammlung in der Heinrich-Schaumberger Schule Henkel mit einer Urkunde für ein Vierteljahrhundert unermüdlichen und erfolgreichen Einsatzes für die Kleintierzucht. Nicht umsonst zählt der Weißenbrunner Verein zu den aktiven Vereinen in der Coburger Szene der Kleintierzucht.

Dies bestätige die Lokalschau, wie Henkel in seinem Rechenschaftsbericht wissen ließ, die insgesamt 124 Tiere präsentierte, eine Steigerung von 15 Prozent zum Vorjahr. "Ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren weiter aufwärts geht", so der Vorsitzende, der auf ein weiteres Highlight verwies.

Es war das 8. Kanin-Hop-Turnier, das wieder auf bundesweite Aufmerksamkeit stieß. Allerdings, bemängelte Henkel, sei der Besuch der Ortsansässigen nicht gerade gut gewesen. Ansonsten erinnerte Henkel an das darüber hinaus ebenfalls rege Vereinsleben, das von Ausflug über Nikolauswanderung bis hin zu Versammlungen und Schulungen reichte.

Derzeit umfasst der KTZV 70 Mitglieder, davon sind immerhin neun Jugendliche. "Es ist schwer, Jugendliche für die Zucht zu begeistern. Deshalb sind wir alle gefordert, wobei aber auch die Bemühungen von oben ein bisschen fehlen", resümierte er.

Weiter wurden geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft Gerd Fleischmann und Rudolf Taubmann und für 40 Jahre Oliver Rupp. Angekündigt wurde für den 1. September dieses Jahres unter anderem wieder die Kanin-Hop-Veranstaltung und die Lokalschau im darauffolgenden Jahr vom 11. bis 12. Januar.

Zu den Jahresberichten, die durchweg von hervorragenden Zuchterfolgen zeugten, meinte Henkel: "Es ist schön, wenn man sich auf euch verlassen kann." Im einzelnen berichteten Bernd Pommer von der Großgeflügelzucht, Andreas Scheler von der Taubenzucht, Rolf Müller von der Kaninchenzucht, Daniel Karl von der Jugendgruppe, Rolf Sembach vom Tätowieren und Oliver Rupp vom Beringen. dav