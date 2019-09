Ein Schutzengel fuhr wohl mit

Ein Zusammenstoß mit einem Zug am Freitagabend bei Kirchehrenbach ging so glimpflich aus, dass die Polizeiinspektion Ebermannstadt von einem Schutzengel spricht. Eine 69-jährige Autofahrerin übersah den herannahenden Zug der Agilis-Bahn am unbeschrankten Bahnübergang und fuhr auf die Gleise. Der Zugführer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Wie durch ein Wunder wurden die Autofahrerin und der 54-jährige Zugführer nicht verletzt. Auch die 15 Zugfahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro. pol