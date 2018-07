Ein Schuss ins Schwarze

In der Ludwig-Kerl-Schießanlage nahm Vorsitzender Gerhard Neugebauer die Königskrönung und die Preisverteilung des Hauptschießens 2018 der Ziegelhüttener Schützen vor. Er bedankte sich bei sportlichem Leiter Reinhard Schilhanneck, der die Durchführung und Auswertung des Schießens leitete.

Die Beteiligung am Hauptschießen war Neugebauer zufriedenstellend. Mit Spannung wurde die Königsproklamation erwartet. Der letztjährige Regent Gerhard Küfner musste seine Kette abgeben. Unter großem Beifall wurde Waldemar Baraulja zum neuen König gekürt.



Stolpe verteidigt Titel

Baraulja freute sich riesig, dass ihm der Königsschuss gelungen war. Erster Ritter wurde Stefan Richter. Als Jugendkönigin grüßt Nicolina Popp. Schülerkönig Tom Stolpe glückte es, seinen Titel zu verteidigen.

Die Ergebnisse des Hauptschießens lesen Sie im Kasten rechts.

Musikalisch umrahmt wurde die Proklamation von Norbert Zimmermann mit seiner Trompete. Er spielte bekannte Weisen, die der neue König und die Schützenschwestern gesanglich begleiteten. Es herrschte eine große Stimmung im Schützenhaus, und so ging der Abend harmonisch zu Ende. red