Am Mittwoch, 10. April, findet eine Informationsveranstaltung der VHS in Kooperation mit AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. zum Thema "Ein Schuljahr im Ausland mit Stipendium" statt. Beginn ist um 19 Uhr im Alten E-Werk. Eingeladen sind interessierte Schüler, Eltern und Lehrer. Ein Schuljahr im Ausland bietet viele Chancen: Eine neue Sprache lernen, ein neues Land entdecken, interkulturelle Kompetenz erwerben - eine Schlüsselqualifikation in der globalisierten Welt. Doch wer ein Auslandsjahr plant, dem stellen sich viele Fragen. red