Ein Schuhkarton des Glücks

Kindern in Not Momente unbeschwerten Glücks und der Freude bereiten: Das möchte das in Kaufbeuren ansässige Hilfswerk "Humedica" mit seiner Aktion "Geschenk mit Herz", an der sich der Malteser-Hilfsdienst Altenkunstadt beteiligt.

Unterstützt wird die Initiative vom Radiosender Bayern 2 und dem Verein "Sternstunden - Wir helfen Kindern", der die Transport- und Logistikkosten der Aktion übernimmt. Mit ihrer Beteiligung an dem länderübergreifenden Hilfsprojekt möchten die Malteser dazu beitragen, dass auch Not leidende Kinder in Albanien, Rumänien, Serbien sowie in der Ukraine, im Kosovo und in der Republik Moldau sich auf Weihnachten freuen können und somit etwas Licht in deren eher trauriges Leben gebracht wird.

"Für diese Aktion brauchen wir aber die Unterstützung der Bürger", erklärt Klaus Schnapp, Geschäftsführer der Altenkunstadter Malteser. Wer also die "Geschenk mit Herz"-Initiative unterstützen möchte, sollte einen Schuhkarton zur Hand nehmen und ihn in Geschenkpapier wickeln. In den Karton können neue oder neuwertige Spielsachen wie Würfel, Autos, Springseile, Bälle und Spiele sowie Süßigkeiten (Gummibärchen, Traubenzucker) gepackt werden. Als Geschenk geeignet sind auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten und -creme, Seifen, Duschgel, Shampoo, Haarspangen sowie Kämme und Handtücher. Freuen würden sich bedürftige Kinder ebenso über Schulmaterialien (Mal- und Bilderbücher, Radiergummis, Hefte, Lineale, Farbkasten und Pinsel) sowie über neue oder neuwertige Bekleidung wie Pudelmützen, Schals, Handschuhe oder Socken. Wer die Weihnachtsaktion unterstützen möchte, kann die Päckchen montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr im Malteser-Zentrum im Gewerbegebiet abgeben. bkl