Ein schönes Wiedersehen

Die Schüler des Jahrgangs 1939 sind zu einem zweitägigen Klassentreffen in Oberthulba zusammengekommen. Leider sind schon zwölf Mitschüler verstorben, ihrer gedachte man bei einem Besuch auf dem Friedhof. Manche konnten alters- oder krankheitsbedingt nicht kommen, aber ein Mitschüler aus Regensburg und einer aus Hamburg waren gekommen. Nach einem Café-Besuch im Hexenhaus und einem gemütlichem Abend im Gasthaus "Grüner Kranz" am Samstag fand am Sonntag ein festlicher Gottesdienst statt. Beim Mittagessen im "Grünen Kranz" klang das Treffen aus, das Hannelore Mersdorf und Alfred Metz organisiert hatten. red