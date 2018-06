Ein schöner und aufregender Tag für die "Pfiffikus"-Kinder

Nach Herzenslust ausgetobt





Bewegung ist wichtig





Drei Ponys als Überraschung



Ein etwas anderes Sommerfest feierten alle Kinder, Eltern Großeltern und das Team der Kindertagesstätte "Pfiffikus" aus Pfarrweisach : Das Kita-Team hatte alle zur Familienwanderung nach Unterpreppach zum Spielplatz mit anschließender Feier eingeladen.Treffpunkt war der Wanderparkplatz in der "alten Kaserne". Danach ging es durch das ehemalige Bundeswehrgebiet in Richtung Unterpreppach. Bei dem schönen Wetter machte die Wanderung sehr viel Spaß, und in kurzer Zeit kamen alle am Spielplatz in Unterpreppach an.Nach dem "Marsch" konnten sich Eltern, Verwandte, Freunde und Kinder erst einmal mit Getränken und Speisen aus einem Mitbring-Buffet stärken. Die Kleinen konnten sich bei vielen verschiedenen Spielen, Seifenblasen, Dosenwerfen usw. und natürlich am Spielplatz nach Herzenslust austoben.Anschließend gab es eine kurze Begrüßung, und die Kinder sangen gemeinsam mit ihren Erziehern drei Lieder aus dem Jahresprogramm der Kita. Das Jahresthema hieß heuer "Ich bin ich - was ist alles gut für mich? So wachse ich ganzheitlich gesund ins Leben". Gemeinsam ging es in diesem Jahr am Anfang um das gesunde Essen. "Essen ist wichtig, und so geht es richtig", hieß es hier. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt gab es eine Frühstückswoche und einen Elternnachmittag, wobei Eltern und Kinder vieles über eine gesunde und gute Ernährung erfuhren.Danach ging es mit der Entspannung und dem eigenen Körper weiter. Auch die Bewegung ist für die Gesundheit sehr wichtig, denn alle Kinder lernen durch die Bewegung, sie lernen sich selbst einzuschätzen, entwickeln Selbstvertrauen, das sie für den Umgang mit Belastungen aller Art stärkt und gesund bleiben lässt. Und zum Schluss hieß das Thema nun: "So wie ich bin, macht alles Sinn - und du bist du, das ist der Clou. Ich bin so ok, wie ich bin, und du bist so ok. Jeder ist anders, so darf es auch sein, und so soll es auch sein, und das ist gut so."So war aus dem Thema heraus die Idee geboren worden, eine Familienwanderung zum Spielplatz zu machen, denn hier war die Bewegung an der frischen Luft automatisch dabei.Eine riesengroße Überraschung gab es dann noch für alle Kinder, als ein Gespann mit drei Ponys ankam. Diese waren von der Willow-Creek-Ranch in Gleußen. Geduldig trugen sie alle Kinder ein ums andere Mal auf ihrem Rücken spazieren. Damit endete ein schöner und aufregender Tag für alle Kinder.