Ein Schnuppertag auf dem Golfplatz

Vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben - nach diesem Motto findet am Sonntag, 11. August, wieder ein Golf-Schnupperkurs auf der Golf-Anlage des Coburger Golf-Clubs in Tambach statt (B 303 gegenüber Schloss Tambach). In den zweieinhalb Stunden von 13 bis 15.30 Uhr können Nicht-Golfer den faszinierenden grünen Sport Schritt für Schritt kennenlernen. Der Kurs wird von geprüften Golflehrern abgehalten. Inhalte sind eine Einführung in den Golfsport, praktische Übungen auf den Übungsanlagen, ein kleines Abschlussturnier mit Siegerehrung und ein Erfrischungsgetränk im Clubhaus. Golfschläger und Bälle werden gestellt. Um Anmeldung unter Telefon 09567/9811580 oder über E-Mail an info@gc-coburg.de wird gebeten. red