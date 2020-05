Ein Schmetterling in Tarnfarben

Leserfoto Udo Karg aus Oberschleichach ist begeisterter Naturfotograf. Aber so ein Schmetterling ist ihm bisher noch nicht vor die Linse geflattert. Nach seinem Schmetterlings-Buch müsste es sich um einen Nachtkerzenschwärmer oder Oleanderschwärmer handeln, also einen Nachtfalter, der eigentlich nur in südlicheren Regionen Europas vorkommt. Karg entdeckte das außergewöhnlich gefärbte Tier bei Pflegearbeiten an der Oberschleichacher Flurkapelle an einer Sandsteinmauer. Und keine Kamera dabei! Kurzerhand wurde die Frau beauftragt, das Tier zu bewachen, flugs heimgefahren und mit Kamera zurückgekommen. Der Falter blieb an Ort und Stelle und ließ sich in ganzer Pracht ablichten. "Sieht aus wie eine Bundeswehr-Drohne", meint Udo Karg lachend. Der Oberschleichacher ist auch Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Eltmann.