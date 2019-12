Ein Säugling und ein Familienvater kommen ums Leben

Auch wenn der Würgauer Berg keine Schlagzeilen zu tödlich verunglückten Motorradfahrern mehr schreibt, haben auch im vergangenen Jahr mehrere Menschen auf den Straßen in der Stadt und im Landkreis Bamberg ihr Leben gelassen.

Als besonders gefährlich hat sich hier die A3 bei Schlüsselfeld erwiesen. Tragisch war vor allem der Tod eines vier Monate alten Babys im August: Nach einem Fahrzeugbrand bildete sich ein Stau bis zur Anschlussstelle Schlüsselfeld, wo dann ein 27-jähriger Audi-Fahrer in den letzten Wagen krachte, in dem sich der Säugling befand. Erst kürzlich, Anfang Dezember, kam es zu einem ganz ähnlichen Zwischenfall. Ein Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und fing Feuer, so dass die Autobahn komplett gesperrt werden musste. Auch hier raste ein Wagen ins Stauende. In diesem Fall war es ein Kleintransporter, dessen Fahrer eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle starb.

Große Anteilnahme löste im Oktober ein Crash auf der B505 aus, bei dem ein 41-jähriger Vater von fünf Kindern ums Leben kam und zehn Menschen teils sehr schwer verletzt wurden. Ausgelöst hatte das Drama ein Mercedes-Fahrer, der im absoluten Überholverbot an einem Fahrzeug vorbeifahren wollte und seine Fahrt danach sogar noch fortsetzte. Weitere tödliche Unfälle ereigneten sich im März bei Lisberg (Ortsteil Triefenbach), wo eine 20-jährige Nürnbergerin nach einem Überholmanöver mit einem Transporter zusammenstieß, und im Oktober auf der B26 bei Bischberg, als ein 84-jähriger Autofahrer aus medizinischen Gründen von der Straße abkam und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde.

In Bamberg starb im Februar ein Radfahrer an der Kreuzung Memmelsdorfer Straße/Siechenstraße nach einer Kollision mit einem Auto. Er war stark alkoholisiert. mm