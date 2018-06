erl



Das Sommerfest des "Unternehmerkreises Hausen " an der Sportgaststätte war ein richtiges Familienfest. Zwei Hüpfburgen, Kinderschminken und ein großer Menschenkicker sorgten für Kurzweil bei den Besuchern.Beim Menschenkicker traten vier Mannschaften in einem Turnier gegeneinander an. Jeweils sechs Spieler musste eine Mannschaft stellen. Gewinner wurde die Hausener Alte-Herren-Mannschaft. Das Einlagespiel der Herrenmannschaften der SpVgg Hausen gegen den Baiersdorfer SV auf dem richtigen Fußballfeld gewannen die Hausherren mit 4:2. "Wir sind sehr zufrieden mit der Besucherresonanz", resümierte der Vorsitzende des Unternehmerkreises Hausen, Bernd Ruppert. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.