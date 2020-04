Erich und Marcus Olbrich Heute wollen wir unsere Aufmerksamkeit einem alten Straßenstück widmen. Die alte Fuhr vom Galgenberg nach Melkendorf ist ein Relikt aus napoleonischer Zeit. Fast in Vergessenheit geraten und etwas verwahrlost erscheinend, war sie einst ein wichtiges Stück einer alten Heerstraße, die von Westen nach Osten führte.

Noch vor einigen Jahren konnte man bei einem Spaziergang von der Heinrich-Hoffmann-Straße kommend, Reste einer historischen Pflasterung aus grob gefugten Natursteinen erkennen.

Sie war eine "Reichsstraße" von überregionalem "hoheitlichem" Status und Teil des mittelalterlichen Wegenetzes und führte über den Roten Main, an der Würzburger Urpfarrkirche in Melkendorf (vor 1007) vorbei über den Galgenberg, durch Kulmbach hindurch zur "Steinernen Brücke" im Grünwehr.

Beim Eintritt in das Stadtgebiet von Westen her, stand hier an markanter Stelle neben der Straße der Richtgalgen zur Abschreckung. Aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts existiert ein Kartenausschnitt, betitelt "Chaussee nach Culmbach". Darauf führte eine Fernstraße von Bamberg kommend über Thurnau und Melkendorf.

Bei Katschenreuth zweigte eine 1389 urkundlich erwähnte Geleitstraße nach Weismain ab.

Am damaligen Verkehrsknotenpunkt Kulmbach teilte sie sich in Richtung Hof und Kronach. Entlang des Straßenzuges wurden Befestigungen zur Sicherung angelegt, wie die Plassenburg, Steinenhausen, der Magnusturm und andere.

Der Weg im Katzbachtal führte über einen offenbar künstlich angelegten Damm von etwa 400 Metern Länge und durchschnittlich etwa fünf Metern Breite.

Auf dem Damm wurde eine inzwischen circa 90 Jahre alte Apfelbaum-Allee angelegt, deren historische Apfelsorten von der Stadt Kulmbach gärtnerisch betreut und jeweils ergänzt werden. Ursprünglich führte nur eine Furt über den Bach, der bei Regenfällen stark anschwellen kann.

Um eine ganzjährige trockene Befahrung zu gewährleisten, wurde in der Senke gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Brücke errichtet. Deren aus Sandsteinquadern zusammengesetzter Bogen überspannt den Katzbach.

Sie ist ein schönes Zeugnis für die Maurerkunst von einst, diese Brücke an der Grenze zwischen den Gemarkungen von Kulmbach und Melkendorf. Die Brücke ist etwa acht Meter lang und acht Meter breit. Sie ist mit großen, behauenen Sandsteinquadern in Mörteltechnik ausgeführt. Der rundbogige Wasserdurchlass hat etwa 1,50 Meter Höhe und drei Meter Breite. Die Brüstungen sind mit Ausnahme eines "Schrammbords" nicht mehr erhalten. Der Schlussstein im Wasserdurchlass des Bauwerks trägt die Inschrift "1799".

Markgraf Carl Friedrich Alexander verkaufte seine Markgrafschaft an den König von Preußen, und Kulmbach wurde am 16. Januar 1791 preußisch. An der Breite der Brücke lässt sich erkennen, dass früher auch der Weg breiter war. Warum? Nach einem Reichsgesetz der Stauferzeit mussten auf solchen "Hohen Straßen" zwei Reiter mit quer gelegter Lanze ungefährdet aneinander vorbeireiten können.

In unserer Gegend sind solche Brückenbauwerke selten geworden und stellen eine Besonderheit von zweifellos überregionaler Bedeutung dar. Neben der Brücke befindet sich am rechten Bachufer ein markanter, etwa zwei Meter hoher, wuchtiger rechteckiger Stein mit der wohl um 1900 angebrachten Inschrift "Grenzmarke der Stadt Kulmbach". Der Katzbach bildete bis zur Eingemeindung von Katschenreuth, Leuchau und Melkendorf am 1. Juli 1976 die Grenze zwischen der Stadt Kulmbach und der Gemeinde Melkendorf.

Hoffentlich bleibt dieses Kulturdenkmal mit der umliegenden natürlichen Idylle unbeschadet erhalten.