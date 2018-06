Ein Reifen zu wenig am Wohnwagen h

Als Ersatzrad verwendet



Die Erlanger Verkehrspolizei hat am Sonntagnachmittag ein verkehrsunsicheres Wohnwagengespann aus dem Verkehr gezogen. Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, fiel einer Motorradstreife auf der A 3 zwischen Höchstadt und Erlangen ein britisches Wohnwagengespann auf, bei dem der Wohnwagen eine auffällige Schlagseite hatte. Das schräge Gespann wurde in einen nahe gelegenen Autobahnparkplatz gelotst und kontrolliert.Dort stellte sich die Ursache für die Schräglage heraus. An der rechten Seite des Anhängers fehlte eines der beiden Räder der Tandemachse. Das verbliebene Rad war mit einem 18 Jahre alten Reifen bestückt, der mit der doppelten Last sichtlich überfordert war. Spröde und rissig stand er kurz vor dem Exitus. Der Fahrer, ein 29-Jähriger, gab an, er hätte eine Reifenpanne an seinem Transporter gehabt und in Ermangelung eines Ersatzrades eines der Anhängerräder genommen. So konnte die Weiterfahrt nicht gestattet werden. Der Betroffene musste 108,50 Euro Sicherheitsleistung bezahlen und sein Gespann bis Montag stehen lassen, um sich dann um ein Ersatzrad zu kümmern.