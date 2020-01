Ein Reh verendet, drei flüchteten

Vier Wildunfälle haben sich von Samstag bis Montag im Raum Münnerstadt und Maßbach ereignet. Am Sonntagnachmittag erfasste zwischen Burghausen und Münnerstadt ein VW-Fahrer ein Reh, das anschließend flüchtete. Am Pkw entstand dabei ein Schaden von circa 1000 Euro. Am Sonntag,gegen 23.45 Uhr kam es zwischen Fridritt und Kleinwenkheim zu einem Wildunfall. Ein Reh kreuzte die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt. Auf der Bundesstraße B 286 von der Pyramide kommend in Richtung Schindberg erfasste am Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ein Audi-Fahrer ein Reh, das von rechts nach links die Fahrbahn querte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Reh. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Am frühen Sonntagabend befuhr ein 42-Jähriger mit seinem BMW die Kreisstraße KG 47 von Althausen kommend nach Poppenlauer. Auf einer langen Geraden querte ein Reh und wurde vom BMW frontal erfasst. Das Reh verstarb. Schaden am Pkw: ca. 1000 Euro pol